Bursa'da sazlıkta mahsur kalan kişi kurtarıldı
Bursa'da sazlık alanda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.
Bursa'da sazlık alanda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sazlık alanda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Mahsur kalan kişinin yerini dron ile havadan tespit ederek bölgeye ulaşan ekipler, kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.
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