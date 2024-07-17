Bursa'da sazlıkta mahsur kalan kişi kurtarıldı

Mahsur kalan kişinin yerini dron ile havadan tespit ederek bölgeye ulaşan ekipler, kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sazlık alanda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

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