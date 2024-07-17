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        Bursa'da sazlıkta mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Bursa'da sazlık alanda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 23:58 Güncelleme: 17.07.2024 - 23:58
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        Bursa'da sazlıkta mahsur kalan kişi kurtarıldı
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        Bursa'da sazlık alanda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sazlık alanda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

        Mahsur kalan kişinin yerini dron ile havadan tespit ederek bölgeye ulaşan ekipler, kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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