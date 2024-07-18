Bursa'da mutfak tüpünün patlaması sonucu yaralanan kadının tedavisi sürüyor

Bursa'da, evde mutfak tüpünün patlamasıyla vücudunda derin yanıklar oluşan kadının Bursa Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde ikamet eden ve bir kamu hastanesinde hemşire olarak görev yapan Ayşe Dalyan Çinko (46), evde mutfak tüpünün bitmesi üzerine sipariş verdi.

Gelen yetkilinin tüpü değiştirip evden ayrılmasından kısa bir süre sonra mutfaktan gelen yoğun sese doğru giden Çinko, tüpün patlamak üzere olduğunu fark etti. Müdahale etmek istediği sırada patlayan tüp yüzünden vücudunda derin yanıklar oluşan Çinko, Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastane bünyesindeki Yanık Merkezi'nde yürütülen başarılı tedavi sonucu vücudundaki yanıklar büyük ölçüde iyileşen Çinko'nun tedavisine hastanede devam ediliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Çinko, tüp değiştirildikten sonra mutfaktan sesler gelmesi üzerine mutfağa gittiğini ifade etti. Ablasının "Tüp patlayacak, gaz kaçırıyor" demesi üzerine mutfağa girdiğini belirten Çinko, "Bir metre mesafeden ocağın gözlerine baktım, kapalıydı. O esnada ocağın altından mavi alev çıktığını gördüm ve aynı anda patlama oldu. O patlama ile ben alev aldım. Ablamın, koluma dokunduğunu hatırlıyorum. Sonra daha şiddetli bir patlama oldu ve bizi mutfaktan salona fırlattı. Kafamı duvara çarpıp yere düştüğümü hatırlıyorum. Yarı bilinçli yarı bilinçsiz halde banyoya gidip duşun altına girdiğimi hatırlıyorum. Kendimizi söndürdük." açıklamasında bulundu.