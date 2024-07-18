Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşı olduğu Erasmus projesi devam ediyor
Bursa Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşı olduğu, sanal eğitimin etkileşim kalitesini ölçmeyi hedefleyen 1 milyon 381 bin avroluk "Sanal Oditoryum Projesi" Berlin Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde sürüyor.
Bursa Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşı olduğu, sanal eğitimin etkileşim kalitesini ölçmeyi hedefleyen 1 milyon 381 bin avroluk "Sanal Oditoryum Projesi" Berlin Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde sürüyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erasmus EDU 2023 PI FORWARD Merkezi projelerden biri olan ve 1 milyon 381 bin avro bütçeyle Berlin Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde kabul edilen "Virtual Auditorium" (Sanal Oditoryum) projesi, İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi, Yunanistan Hellenic Üniversitesi, Hırvatistan Visoka Poslovna Skola Par Üniversitesi, İspanya Mine Vaganti Sivil Toplum Örgütü, Letonya Smart Nest Bilişim Şirketi, Fransa İnfinitivity Design Labs, Almanya URE Eğitim Şirketi ve Türkiye Bursa Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülüyor.
Projenin ilk toplantısı Berlin Teknik Üniversitesi'nde, ikinci toplantısı ise Hellenic Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
Teknoloji eğitimi yoluyla yenilikçi eğitim yaklaşımları oluşturmaya ve uygulamaya odaklanan Erasmus Plus programı tarafından finanse edilen Sanal Oditoryum projesi ile eğitim ve öğretimde yenilikçi çözümler geliştirilerek ve eğitim teknolojileri endüstrisiyle kamu eğitim sektörü arasındaki iş birliğini teşvik edilmesi, Avrupa'nın inovasyon kapasitesinin güçlendirilmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.
Sanal Oditoryum projesi kapsamında Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) verilerini analiz etmek için Derin Makine Öğrenimi kullanılacak.
Veri analizi, çeşitli öğrenci etkileşimlerini ve tercihlerini incelenerek oluşturulurken içerik modernizasyonunda ise ders materyallerini mevcut tüketim kalıplarına uygun olacak şekilde güncellenecek. İçeriği belirlenen kursların türlerine göre uyarlanarak öğrenciler için kişiselleştirilmiş öğrenme uygulanacak.
Proje kapsamında ayrıca dijital öğrenme materyallerini etkili bir şekilde kullanma becerileriyle donatan öğretmen eğitiminin rolünün de geliştirilmesi hedefleniyor.
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