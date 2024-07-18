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        Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:42
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        Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        İlçenin kırsal Çivili Mahallesi'nde ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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