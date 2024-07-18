Bursa'da yangında dumandan etkilenen köpek "Tokyo" yaşam savaşını kazandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yanan evden itfaiye erleri tarafından kurtarılan köpek "Tokyo", Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Bakımevindeki tedavisinin ardından sahibine teslim edildi.

Önceki gün Ortabağlar Mahallesi Kültür Sokak'ta bir evde çıkan yangında, sahibinin buradaki arkadaşına teslim ettiği köpeği "Tokyo" dumandan etkilenip bayıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kurtarılan Tokyo, oksijen verilip Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Bakımevine götürüldü.

Oksijen desteği ve serum verilen Tokyo'ya, baygın getirildiği merkezde karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisi konuldu. Burada 2 gün süren tedavisinin ardından ayaklanan köpek, sahibine teslim edildi. Tokyo'da zehirlenmeden kaynaklı kalıcı hasarın bulunup bulunmadığı Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesindeki tedavisinin ardından belli olacak. - Tedavisinin ardından kalıcı hasar olup olmadığı belli olacak Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Altuntaş, AA muhabirine, köpeğe uygulanan tedavileri anlattı.

Tokyo'nun yaşam savaşını kazandığını aktaran Altuntaş, "Ortabağlar'da Dördüncü Kültür Sokak'ta çıkan bir yangın neticesinde, Tokyo adını verdiğimiz güzel bir canımız bize geldi. Geldiğinde çok kötü bir durumdaydı. Biz hemen oksijenini, serumunu girerek kendisine ilk müdahalemizi yaptık ve ertesi gün de yine acil müdahalelerimize devam ettik. Sonuç aldık, hiç yürüyemeyen, ağzı kilitlenen bir şey yiyip içemeyen canımızı ayaklandırdık. Bugün de sahibi geldi, kendisine teslim edeceğiz köpeğini." diye konuştu.

Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Murat Aşık da köpeğin ilk getirildiğinde baygın halde olduğunu belirterek, şunları söyledi: "16 Temmuz akşamı Yıldırım ilçesinde gerçekleşen bir yangından itfaiye erleri tarafından kurtarılan Tokyo Veteriner İşleri Müdürlüğümüze getirildi. Burada ilk etapta karbonmonoksitten yoğun derecede etkilendiğini gördük. İlk geldiğinde agoni halindeydi. İkinci günün sonunda yürümeye başladı. Tabii bu karbonmonoksit kalıcı hasar bırakabilir Tokyon'un vücudunda. Bu kalıcı hasarları zaman gösterecek bize, ne derece olduğunu. İlk geldiğinde yürüyemiyordu, çenesini açamıyordu, çenesi kilitlenmiş bir vaziyetteydi, ve agoni halindeydi. Şu anda kendi isteğiyle yürüyebiliyor, mama yiyebiliyor ve suyu içebiliyor. Tedavileri devam edecek, şu anda bakımevimizdeki tedavileri bitti. Sahibi Uludağ Üniversitesinde tedavisini devam ettirecek."