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        GÜNCELLEME - Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:42
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        GÜNCELLEME - Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        İlçenin kırsal Çivili Mahallesi'nde ormanlık alandan yoğun dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulundu.

        İki helikopterle havadan, 25 araç ve 87 personel ile karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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