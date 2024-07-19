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        Bursa'da fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Bursa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 10:41 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:41
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        Bursa'da fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Bursa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarını engellemeye yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda şüpheliler E.U, Y.E.K. ve S.G. yakalandı, 7 mağdur kadın kurtarıldı.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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