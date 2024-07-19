Bursa'da fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Bursa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarını engellemeye yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda şüpheliler E.U, Y.E.K. ve S.G. yakalandı, 7 mağdur kadın kurtarıldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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