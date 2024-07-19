Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        AB tescilli Bursa şeftalisi Avrupa sofralarında daha fazla yer alacak

        MUSTAFA BİKEÇ - Lezzeti ve aromasıyla ünlü Bursa şeftalisinin, Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret olarak tescil edilmesinin ardından üreticiye ve ihracata daha fazla katkı sağlayacağı öngörülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:16 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB tescilli Bursa şeftalisi Avrupa sofralarında daha fazla yer alacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUSTAFA BİKEÇ - Lezzeti ve aromasıyla ünlü Bursa şeftalisinin, Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret olarak tescil edilmesinin ardından üreticiye ve ihracata daha fazla katkı sağlayacağı öngörülüyor.

        Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 24'üncü coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa şeftalisi, lezzeti ve aromasının yanı sıra kalitesi ve uzun raf ömrüyle ön plana çıkıyor.

        Bursa Ovası'nda yetiştirilen ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen şeftali, bu yıl hem rekoltesiyle hem de hasat zamanında alınan AB tesciliyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

        - "Avrupa ülkelerine artık daha fazla şeftali gidecek"

        Bursa Bölgesi Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özkan, AA muhabirine, şeftalinin tescillenmesini sevinçle karşıladıklarını söyledi.

        Bursa şeftalisinin Türkiye'de 2018 yılında coğrafi işaret olarak tescil edildiğini belirten Özkan, şöyle konuştu:

        "Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla AB'ye coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. İnceleme süreci tamamlanan Bursa şeftalisinin tescili, 15 Temmuz'da AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. AB tescili almasıyla dünya çapında markalaşmayı hedefliyoruz. Bursa şeftalisi, iri, renginin koyu kırmızı, içinin dolu ve şeker oranının yüksek olması gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor."

        Özkan, yıllardır AB ülkelerine şeftali ihraç ettiklerini dile getirerek, "Ürünümüzün iyi ve kaliteli olduğunu zaten biliyorduk ama bunu Avrupa'ya ve dünyaya duyurabilmek için tescile ihtiyacımız vardı. Bunu da tescil ettirdik. Bundan sonra hedefimiz, Avrupa Birliği ve diğer ülkelere daha fazla ürün göndermek." ifadesini kullandı.

        Özkan, şeftalide geçen yıl 60 bin ton civarında gerçekleşen rekoltenin bu yıl 100 bin ton olmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

        Şeftali üreticisi Haluk Kürel de tescil alması sayesinde Bursa şeftalisinin çiftçiye daha fazla kazanç sağlayacağını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
        THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
        AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! 10 derece fazla hissedilecek!
        AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! 10 derece fazla hissedilecek!
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        Beşiktaş imzayı attırıyor
        Beşiktaş imzayı attırıyor
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        "Yatırım için faizin düşmesini bekliyoruz"
        "Yatırım için faizin düşmesini bekliyoruz"
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        Başkan Biden ve gafları
        Başkan Biden ve gafları
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        En-Nesyri için cevap günü!
        En-Nesyri için cevap günü!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"

        Benzer Haberler

        Bursa'da fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Bursa'da fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, 10 kilometre kaçtı; kaçış ve yakalanma anı...
        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, 10 kilometre kaçtı; kaçış ve yakalanma anı...
        "62. Uluslararası Bursa Festivali"nde Anna Maria Jopek sahne aldı
        "62. Uluslararası Bursa Festivali"nde Anna Maria Jopek sahne aldı
        Odun toplamak üzere ormana gitti; 10 saat sonra cansız bedeni bulundu
        Odun toplamak üzere ormana gitti; 10 saat sonra cansız bedeni bulundu
        Bursa'da ormanda kaybolan kişinin dere yatağında cesedi bulundu
        Bursa'da ormanda kaybolan kişinin dere yatağında cesedi bulundu
        Darbedilen damat ile gelinin yakınlarının kavgasında 4 tutuklama
        Darbedilen damat ile gelinin yakınlarının kavgasında 4 tutuklama