AB tescilli Bursa şeftalisi Avrupa sofralarında daha fazla yer alacak

MUSTAFA BİKEÇ - Lezzeti ve aromasıyla ünlü Bursa şeftalisinin, Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret olarak tescil edilmesinin ardından üreticiye ve ihracata daha fazla katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 24'üncü coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa şeftalisi, lezzeti ve aromasının yanı sıra kalitesi ve uzun raf ömrüyle ön plana çıkıyor.

Bursa Ovası'nda yetiştirilen ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen şeftali, bu yıl hem rekoltesiyle hem de hasat zamanında alınan AB tesciliyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

"Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla AB'ye coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. İnceleme süreci tamamlanan Bursa şeftalisinin tescili, 15 Temmuz'da AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. AB tescili almasıyla dünya çapında markalaşmayı hedefliyoruz. Bursa şeftalisi, iri, renginin koyu kırmızı, içinin dolu ve şeker oranının yüksek olması gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor."

Özkan, yıllardır AB ülkelerine şeftali ihraç ettiklerini dile getirerek, "Ürünümüzün iyi ve kaliteli olduğunu zaten biliyorduk ama bunu Avrupa'ya ve dünyaya duyurabilmek için tescile ihtiyacımız vardı. Bunu da tescil ettirdik. Bundan sonra hedefimiz, Avrupa Birliği ve diğer ülkelere daha fazla ürün göndermek." ifadesini kullandı.

Özkan, şeftalide geçen yıl 60 bin ton civarında gerçekleşen rekoltenin bu yıl 100 bin ton olmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Şeftali üreticisi Haluk Kürel de tescil alması sayesinde Bursa şeftalisinin çiftçiye daha fazla kazanç sağlayacağını dile getirdi.