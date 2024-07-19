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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:48 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:48
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Ömerköy Mahallesi'nde bir arazide henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

        Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 2 greyder ve 40 personelle havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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