Bursa, Bilecik ve Yalova'da aşure ikram edildi

Bu kapsamda Bursa, Sakarya, Bilecik ve Yalova'da da ikramda bulunduklarını anlatan Yıldız, muharrem ayının Türkiye'ye ve insanlığa hayırlı olmasını diledi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda Bursa'da Orhan Camisi ve Alaaddin Bey Camisi'nde kurulan stantlarda, cuma namazı sonrası 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

Bursa, Bilecik ve Yalova'da muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.

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