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        Bursa, Bilecik ve Yalova'da aşure ikram edildi

        Bursa, Bilecik ve Yalova'da muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:29
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        Bursa, Bilecik ve Yalova'da aşure ikram edildi
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        Bursa, Bilecik ve Yalova'da muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda Bursa'da Orhan Camisi ve Alaaddin Bey Camisi'nde kurulan stantlarda, cuma namazı sonrası 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

        Bilecik'te de Orhangazi Camisi'nde cuma namazının ardından gerçekleştirilen ikramda, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyarete gelen misafirlere aşure dağıtıldı.

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AA muhabirine, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak muharrem ayının gelişini 81 ilde aşure dağıtarak kutladıklarını söyledi.

        Bu kapsamda Bursa, Sakarya, Bilecik ve Yalova'da da ikramda bulunduklarını anlatan Yıldız, muharrem ayının Türkiye'ye ve insanlığa hayırlı olmasını diledi.

        Yalova'da da Rüstem Paşa Camisi'nde cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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