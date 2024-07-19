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        GÜNCELLEME - Bursa'da sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sandalye üretim fabrikasında çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 19:16 Güncelleme: 19.07.2024 - 19:16
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        GÜNCELLEME - Bursa'da sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sandalye üretim fabrikasında çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Yeniceköy Mahallesi Yenice Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sandalye üretim fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulundu.

        Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin 25 araç, 70 personel ve 2 helikopterle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

        Ekiplerin fabrikadaki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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