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        Bursa'da "karışımlı" sahte bilezikleri piyasaya sürmeye çalışan 9 zanlı tutuklandı

        Bursa'da "karışımlı" sahte bilezikleri piyasaya sürmeye çalıştığı iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 00:21 Güncelleme: 20.07.2024 - 00:21
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        Bursa'da "karışımlı" sahte bilezikleri piyasaya sürmeye çalışan 9 zanlı tutuklandı
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        Bursa'da "karışımlı" sahte bilezikleri piyasaya sürmeye çalıştığı iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, karışımlı sahte bilezikleri kentte piyasaya sürmeye çalışan 14 şüpheliye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bursa merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatif faaliyetleri kapsamında dolandırıcılık" ve "serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçlarından 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

        Şüphelilerden 9'u hakimlikçe tutuklandı, diğer 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Soruşturma çerçevesinde 2 şüphelinin de arandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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