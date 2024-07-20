Marmara Denizi'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde KKTC bayrağı açtılar

Kıyıdan açılarak yaklaşık 20 metre derinliğe ulaşan dalgıçlar su üstü ile altında Türk ve KKTC bayrakları açtı.

Mavi Keyif Dalış ve Cankurtaran Merkezi eğitmenleri ve dalgıçları, harekatın 50. yılını su altında kutladı.

Bursa'da dalış eğitmenleri ve dalgıçlar Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Marmara Denizi'nde dalış yaparak su altında Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrakları açtı.

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