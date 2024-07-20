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        Marmara Denizi'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde KKTC bayrağı açtılar

        Bursa'da dalış eğitmenleri ve dalgıçlar Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Marmara Denizi'nde dalış yaparak su altında Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrakları açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 19:24 Güncelleme: 20.07.2024 - 19:24
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        Marmara Denizi'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde KKTC bayrağı açtılar
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        Bursa'da dalış eğitmenleri ve dalgıçlar Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Marmara Denizi'nde dalış yaparak su altında Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrakları açtı.

        Mavi Keyif Dalış ve Cankurtaran Merkezi eğitmenleri ve dalgıçları, harekatın 50. yılını su altında kutladı.

        Kıyıdan açılarak yaklaşık 20 metre derinliğe ulaşan dalgıçlar su üstü ile altında Türk ve KKTC bayrakları açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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