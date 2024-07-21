GÜNCELLEME - Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın çıkan ormanlık alan ve bölgedeki soğutma çalışmaları, drone ile havadan görüntülendi.

Vali Demirtaş, "Orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmalarının önemini tekrar hatırlatmak istiyor, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesine yer verdi.

Yangına havadan 1 helikopter, karadan ise 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 26 personel ile müdahale edildi.

İlçeye bağlı Elbeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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