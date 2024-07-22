Eşinin kafasına merdaneyle vurup iple boğan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşinin kafasına merdaneyle vurup iple boğan sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Geçtiğimiz ocak ayında, Seher K'nin (42), eşi Turgay K. (47) tarafından ikametlerinde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Turgay K'nin, olaydan önce eşinin iş yerinde bir erkekle fotoğraf çektirdiğini gördüğünü ve bunun üzerine tartışma yaşadıklarını, bir süre oğullarının evinde kalan eşinin tekrar eve döndüğünü belirttiği kaydedildi.

Olay günü kahvaltı hazırladığını ve kahvaltı yaptıklarını, sonrasında eşinin, "Hiçbir şekilde beklentin olmasın artık, eskisi gibi olamayız. Evliliğimiz sadece kağıt üzerinden ibarettir" dediğini, sanığın bunun üzerine durumu düzeltmek için eşiyle konuşmaya başladığına yönelik beyanları iddianamede yer aldı.

Eşinin son olarak "bunaltma beni" dediğini aktaran sanığın, "Ne kadar süre geçti bilmiyorum. Kendime geldiğimde eşimin yerde yatar vaziyette olduğunu gördüm. Herhangi bir kan falan görmedim. Montumu giyinip kediyi de alıp evden çıktım." şeklindeki ifadelerine yer verildi.