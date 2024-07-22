Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü garsonluk yaparken yakalandı

        Bursa'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır başkasına ait kimlik kullandığı belirlenen hükümlü, sigortasız çalıştığı restoranda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:27 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü garsonluk yaparken yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır başkasına ait kimlik kullandığı belirlenen hükümlü, sigortasız çalıştığı restoranda yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğümüz Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada, hırsızlık ile dolandırıcılık gibi farklı suçlardan 37 suç kaydı olan ve toplam 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Yapılan araştırmada, M.N'nin, 2 yıldır ikametine gelmediği ve bir otelde kaldığı belirlendi.

        Soruşturmayı derinleştiren polis, M.N'nin, başkasına ait bir kimlikle Bursa ve Yalova'da çeşitli işlerde sigortasız çalıştığını ve 6 aydır da Osmangazi ilçesinde bir restoranda garsonluk yaptığını tespit etti.

        Restorana müşteri olarak giden polisler, hükümlüyü, kimlik sorduklarında M.Y. olduğunu söylemesi üzerine gözaltına aldı.

        Ekip otosuna alınan hükümlü, sorgusunda kendi kimliğini itiraf ederek M.Y. isimli kişiye ait kimliği 2 yıl önce yolda bulduğunu ve bu kimliği kullandığını itiraf etti. İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen M.N, daha sonra cezaevine gönderildi.

        Restorana ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hükümlünün müşterilere yemek servisi yaptığı sırada, sivil polislerin iş yerine girerek M.N'yi gözaltına alıp dışarı çıktıkları görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti
        Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp!
        İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Değerli sanılarak avlanıyor ama... 100 bin lira cezası var!
        Değerli sanılarak avlanıyor ama... 100 bin lira cezası var!
        İmamoğlu çifti sahneye çıktı
        İmamoğlu çifti sahneye çıktı
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Rota yeniden Danimarka!
        Rota yeniden Danimarka!
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor

        Benzer Haberler

        Sahte kimlikle 2 yıldır polisten kaçan şüpheli, çalıştığı restoranda yakala...
        Sahte kimlikle 2 yıldır polisten kaçan şüpheli, çalıştığı restoranda yakala...
        Eşinin kafasına merdaneyle vurup iple boğan sanık ağırlaştırılmış müebbet h...
        Eşinin kafasına merdaneyle vurup iple boğan sanık ağırlaştırılmış müebbet h...
        Bursa'da otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı
        Bursa'da otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı
        Eşini, başına merdane ile vurup boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müeb...
        Eşini, başına merdane ile vurup boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müeb...
        Ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi, 'canım istedi yaktım' dedi
        Ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi, 'canım istedi yaktım' dedi
        4 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, alkollü k...
        4 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, alkollü k...