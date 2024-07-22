Bursa'da tartıştığı şahsın kardeşi tarafından bacağından vurulan kişi tedavi altına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kıskançlık yüzünden tartıştığı şahsın kardeşi tarafından tabancayla bacağından vurulan kişi tedavi altına alındı.

Aziz B. (50), kız arkadaşını rahatsız ettiği gerekçesiyle F.U. ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından dün gece saatlerinde Demirtaş Mahallesi'nde buluşan şüpheliler kavga etmeye başladı. Bu sırada F.U'nun kardeşi M.U. yolun karşısından gelip belindeki tabancayı çıkarıp Aziz B'yi bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aziz B'yi ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan bir hastaneye sevk etti. Tedavi altına alınan Aziz B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.