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        Bursa'da tartıştığı şahsın kardeşi tarafından bacağından vurulan kişi tedavi altına alındı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kıskançlık yüzünden tartıştığı şahsın kardeşi tarafından tabancayla bacağından vurulan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:43 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:43
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        Bursa'da tartıştığı şahsın kardeşi tarafından bacağından vurulan kişi tedavi altına alındı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kıskançlık yüzünden tartıştığı şahsın kardeşi tarafından tabancayla bacağından vurulan kişi tedavi altına alındı.

        Aziz B. (50), kız arkadaşını rahatsız ettiği gerekçesiyle F.U. ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından dün gece saatlerinde Demirtaş Mahallesi'nde buluşan şüpheliler kavga etmeye başladı. Bu sırada F.U'nun kardeşi M.U. yolun karşısından gelip belindeki tabancayı çıkarıp Aziz B'yi bacağından vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aziz B'yi ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan bir hastaneye sevk etti. Tedavi altına alınan Aziz B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        M.U. ve F.U. kardeşler ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına aldı.

        İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kardeşler, kıskançlık yüzünden Aziz B. ile tartıştıklarını ve daha sonra telefonda buluşma kararı aldıklarını itiraf etti.

        Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Aziz B. ile F.U'nun tartıştığı sırada M.U'nun yolun karşısından geldiği, bir süre sonra da belindeki tabancayla Aziz B'ye ateş ettiği anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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