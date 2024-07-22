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        Bursa'da pencereden düşen genç kız ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:47 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:47
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        Bursa'da pencereden düşen genç kız ağır yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı.

        Burhaniye Mahallesi Okul Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki pencereden sarkan İrem S.D. (16), dengesini kaybederek zemine düştü.

        Yaralanan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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