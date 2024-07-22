Bursa'da su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolu Şehitler Mahallesi mevkisinde seyreden C.Y. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazada yaralanan sürücü ile yolcular Nisanur Y. (13) Hayriye Y. (59) ve Eymen Y. (5), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hayriye Y, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.