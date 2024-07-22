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        Bursa'da su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:17 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:17
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        Bursa'da su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Bursa-Ankara kara yolu Şehitler Mahallesi mevkisinde seyreden C.Y. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü.

        Kazada yaralanan sürücü ile yolcular Nisanur Y. (13) Hayriye Y. (59) ve Eymen Y. (5), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Hayriye Y, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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