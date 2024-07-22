Ham deriden perdeye, ustasından öğrendikleri Karagöz sanatını yaşatıyorlar

MUSTAFA YILMAZ - Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Bülent Akay'dan ders alan katılımcılar, geleneksel Karagöz ve Hacivat gölge oyununu memleketinde yaşatıyor.

Bursa'da açılan Karagöz ve Hacivat gölge oyunu tasvir yapım ve oynatım kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi ve İl Halk Kütüphanesi katkılarıyla, kütüphanenin konferans salonunda düzenlenen kursun ilkine katılan her meslekten 12 kursiyer, hem tasvir yapımını hem de perdede bu karakterleri oynatmayı öğreniyor.

Yurt içi ve dışındaki bazı etkinliklerde yıllardır "Hacivat" karakterini de canlandıran sanatçı Akay, kursiyerlere, geleneksel yöntemlerle tasvir yapımının inceliklerini öğretiyor. Kursiyerler tabaklanmış deve, manda, keçi, sığır ve eşek derisini geleneksel aletlerle kesip, üzerine nevregan bıçakları ile ışığı geçirmesini sağlayan delikleri açıyor, son aşamada özel boyalarla boyadıkları tasvirleri misina benzeri iplerle birleştirerek oynatmaya hazır hale getiriyor. Karagöz oyunlarında yer alan Karagöz, Hacivat, Rum, Ermeni, Frenk, Arnavut, Laz, Rumelili, Kastamonulu, muhacir, pehlivan, çelebi, cazular, Tuzsuz Deli Bekir, tiryaki, zenne, hamamcı, bozacı, Bolulu aşçı, kahveci, ciğerci, çalgıcı, dansöz gibi tiplemelerin tasvirleri kursiyerlerce yapılıyor.

- Kursiyerler ham deriden perdeye oyunu ayrıntılarıyla öğreniyor Sanatçı Akay, AA muhabirine, yaklaşık bir buçuk aydır devam eden kursa vatandaşlardan yoğun talep geldiğini söyledi. Kursun ilk duyurulduğunda ve başlamasından sonra gelen taleplerin yoğunluğu nedeniyle farklı dönemlerde tekrarlanacağını belirten Akay, Karagöz ve Hacivat geleneğini kendi memleketinde yaşatmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Ağustos'un 5'ine kadar sürecek kursun ilk döneminde 12 kişinin eğitim aldığını vurgulayan Akay, "Burada 12 kursiyerimiz var, 1-2 arkadaşımız iş yoğunluklarından dolayı katılıma devam edemediler. Çoğu arkadaşımız emekli, bazıları öğrenci. Bu arkadaşlarımız Karagöz sanatına çok büyük saygı ve sevgi besledikleri için kursu kaçırmak istemediler." diye konuştu.

Akay, kursiyerlere Karagöz oynatmanın inceliklerini de aktardığına değinerek, şunları söyledi: "Kursun bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyorduk. Bursa halkı Karagöz'e sevgisinden dolayı yoğun talepte bulundu, katılamadığı için üzülenler oldu. Bakanlık yetkililerimiz talep olduğu sürece kursun devam edebileceğini söyledi. Kursiyerlerimiz benden memnun olduklarını söyledi, onların bu memnuniyeti de bizleri mutlu etti. Bir taraftan da hem Hacivat'ı canlandırmaya hem de perdeden oynatmaya devam ediyorum, çeşitli festivaller ve günlerde. 20 yılı aşkındır Karagöz oyunu performanslarım sürüyor, biliyorsunuz benim partnerim olan Karagöz'üm vefat etti, başka Karagözler de yetişmeye devam ediyor."

Kursiyerlerden Jülide Uluçay ise babası Hüseyin Ulusoy'un da usta Akay'dan gördüğü eğitimin ardından "hayali" olduğunu, bir süre bu sanata emek verdiğini söyledi. Karagöz sanatına duyduğu sevgi nedeniyle kursa katıldığını vurgulayan Uluçay, şunları dile getirdi: "Sağolsun hocamız Bülent Akay'ın da enerjisi muhteşem, bilgisi, tekniği çok çok üstün. Ben bu kadar faydalanacağımı düşünmemiştim. İnşallah hobiden de öte olur benim için. Tasvir yapımının her aşaması çok zevkli. Özellikle deriyi delip çubuklarını takıp da oynatınca hele ona bir can katmış gibi hissediyorsunuz, muhteşem bir duygu."