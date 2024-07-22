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        Bursa'da kıyıya vuran cesedin kimliği araştırılıyor

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde kıyıya vuran ceset, kimliği tespit edilmek üzere morga kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 14:18 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:18
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        Bursa'da kıyıya vuran cesedin kimliği araştırılıyor
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde kıyıya vuran ceset, kimliği tespit edilmek üzere morga kaldırıldı.

        Gençali Mahallesi Kumsaz Plajı'nda denize giren vatandaşlar, kıyıya yakın yerde suyun üzerinde ceset gördüğünü belirterek, durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kıyıya vuran cesedi karaya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin, 70-75 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve kıyıdaki kıyafetlerinden kimlik çıkmadığı belirlendi.

        İncelemelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri ve kimlik tespiti için Gemlik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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