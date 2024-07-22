Bursa'da kıyıya vuran cesedin kimliği araştırılıyor

İncelemelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri ve kimlik tespiti için Gemlik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kıyıya vuran cesedi karaya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin, 70-75 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve kıyıdaki kıyafetlerinden kimlik çıkmadığı belirlendi.

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