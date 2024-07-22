Bursa'daki Karacabey Gölecik Barajı'nı yapım çalışmaları sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapımı süren Gölecik Barajı tamamlandığında, bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine yıllık 345 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'nın değerlendirmelerine yer verildi. Balta, projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine yıllık 345 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayarak, "Sulama ve içme suyu maksadıyla inşa edilen Gölecik Barajı'nın tamamlanmasıyla 45 bin 870 dekar arazi sulanacak, aynı zamanda Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.