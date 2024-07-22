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        Bursa Uludağ Üniversitesi 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak

        - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyatları'na Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrenci ve mezunları yer alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:59 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:59
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        Bursa Uludağ Üniversitesi 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak
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        - Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyatları’na Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrenci ve mezunları yer alacak.

        Türkiye’den çok sayıda milli sporcunun farklı branşlarda mücadele edeceği organizasyonda BUÜ öğrencileri Berkay Ömer Öğretir yüzme branşında, Berke Alaçam atletizm branşında mücadele edecek.

        BUÜ mezun öğrencilerinden Hatice Kübra İlgün daha önce ikincilik derecesi elde ettiği tekvando branşında, Neslihan Arın ise ilk kez badminton alanında yarışacak.

        Olimpiyat Komitesi arasında BUÜ mezunları da görev alacak

        BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, Paris’teki milli takım kadrosunda idareci olarak görev alacak. BUÜ mezunu olan Yüzme Milli Takımının antrenörü Eray Açıkgöz ve güreş branşında hakem olarak görev yapacak olan Levent Şen de olimpiyat komitesinde yer alıyor.

        33. Yaz Olimpiyatları’nda yer alacak tüm milli sporcu ve görevlilere üstün başarılar dileyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Kalbimiz ve dualarımız milli takımımızla olacak. Bu yıl çok daha deneyimli ve çok daha hırslı sporcularımız sayesinde ülkemizin madalya anlamında çok iyi seviyelere ulaşacağına inanıyoruz. Takımlarda yer alan üniversitemiz öğrencileri, mezunları, idareci, antrenör ve hakemlerine ayrıca başarılar diliyoruz. Yarışları heyecanla izleyeceğiz. İnşallah en iyi şekilde mücadele edecek ve hepimizi sevindirecek sonuçlar alacaklar.” ifadelerini kullandı.

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