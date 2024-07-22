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        Bursa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 19:00 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:00
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        Bursa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İsmet İnönü Bulvarı'ndaki büfe işletmecisi Rasim Çiçek (63) ile müşterisi G.G. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        G.G., Rasim Çiçek ile yakını N.T.'yi bıçakla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Rasim Çiçek, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Yakını N.T.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan G.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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