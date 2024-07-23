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        Bursa'da fabrika ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir fabrika ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:09 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:13
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        Bursa'da fabrika ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir fabrika ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Çelebi Mehmet Mahallesi'nde kağıt üretimi yaptığı belirtilen fabrika ve yanındaki geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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