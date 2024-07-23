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        GÜNCELLEME - Bursa'da fabrika ve geri dönüşüm tesisinde süren yangın yayılıyor

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:51 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:51
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        GÜNCELLEME - Bursa'da fabrika ve geri dönüşüm tesisinde süren yangın yayılıyor
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Çelebi Mehmet Mahallesi'nde kağıt üretimi yaptığı belirtilen fabrika ve yanındaki geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangın, bir tekstil fabrikası ile depoya da sıçradı.

        Ekiplere yardımcı olan çevre sakinleri de hortumla yangına su sıktı. Bir kişi ise bölgedeki binanın çatısından alevlere müdahale eden itfaiye erine hortumla su tutarak sıcaktan etkilenmemesine çalıştı.

        Yangın nedeniyle yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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