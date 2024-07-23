GÜNCELLEME 2 - Bursa'da fabrika ve geri dönüşüm tesisinden yayılan yangına müdahale sürüyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çelebi Mehmet Mahallesi'nde kağıt üretimi yaptığı belirtilen fabrika ve yanındaki geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangın, bir tekstil fabrikası ile depoya da sıçradı.

Ekiplere yardımcı olan çevre sakinleri de hortumla yangına su sıktı. Bir kişi ise bölgedeki binanın çatısından alevlere müdahale eden itfaiye erine hortumla su tutarak sıcaktan etkilenmemesine çalıştı.

- Kısmen kontrol altına alındı

Bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir fabrikada başlayan yangının elyafların ve süngerlerin olduğu bir depoya sıçradığını söyledi.

Yangının kısmen kontrol altına alındığını, bir fabrikada ise devam ettiğini anlatan Yılmaz, herhangi bir can kaybı olmadığını, alevlerin konutları sıçrama ihtimalinin de önlendiğini belirtti.

Yılmaz, tekstil fabrikasında şu anda bir sıkıntı kalmadığını dile getirerek "Hem Yıldırım Belediyesinin iş makineleri, hem Büyükşehir Belediyesi, tüm itfaiye ekibi alanda. Yangın söndürme çalışmaları hızla devam ettiriliyor. Hummalı bir çalışma var. " dedi.