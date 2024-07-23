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        Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Kolaylı'dan yerel basına destek çağrısı

        Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yerel basın kuruluşlarının desteklenmesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:51 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:51
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        Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Kolaylı'dan yerel basına destek çağrısı
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        Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yerel basın kuruluşlarının desteklenmesi çağrısında bulundu.

        Kolaylı, 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, demokratik gelişimin temel taşlarından en önemlisinin yerel basın kuruluşları ve basın özgürlüğü olduğuna dikkati çekti.

        Son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yerel basının zorluk çektiğini vurgulayan Kolaylı, "Bu ortamda yerel basının ayakta kalabilmesi, yerel demokrasilerin gelişmesi ve halkın haber alma özgürlüğünün sağlanması için yaşamsal önem taşımaktadır. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak tüm belediye başkanlarından beklentimiz, zor koşullarda kamu adına görev yapan yerel basın kuruluşlarına sahip çıkmaları, ekonomik anlamda desteklemeleridir." ifadelerini kullandı.

        Kolaylı, Türk basının, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen Gazetecilik Meslek Yasası'na ihtiyaç duyduğunu da yineleyerek, şunları kaydetti:

        "Bu nedenle, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası' teknolojik gelişmeler de göz önüne alınıp günümüz koşullarına uygun olarak çıkarılmalıdır. Böyle bir düzenleme fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı değil, tam tersine haber alma özgürlüğünü gerçek anlamda hayata geçirmeyi sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Özetlemeye çalıştığımız tüm bu sorunlara karşın görevini fedakarca ve layıkıyla yapan meslektaşlarımın 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü'nü kutluyor, esenlikler diliyoruz."

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