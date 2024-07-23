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        GÜNCELLEME 3 - Bursa'da fabrika ve geri dönüşüm tesisinden yayılan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 13:06 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:06
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        GÜNCELLEME 3 - Bursa'da fabrika ve geri dönüşüm tesisinden yayılan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın söndürüldü.

        Çelebi Mehmet Mahallesi'nde kağıt üretimi yaptığı belirtilen fabrika ve yanındaki geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, bir tekstil fabrikası ile depoya da sıçrayarak yayıldı.

        Ekiplere yardımcı olan çevre sakinleri de hortumla alevlere su tuttu. Bir kişi ise bölgedeki binanın çatısından alevlere müdahale eden itfaiye erine hortumla su tutarak sıcaktan etkilenmemesi için çaba gösterdi.

        - Yangında 7 tesis zarar gördü

        Bölgeye gelerek bilgi alan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınması için emek veren tüm personele teşekkür etti.

        Tüm birimlerin yangını söndürmek için çalıştığını belirten Demirtaş, "İtfaiye teşkilatı, emniyetin TOMA'ları, orman, tüm araçlarımız burada. Arkadaşlarımız, büyük bir gayretle yangına müdahale ettiler. Çok şükür kimsenin burnu kanamadan, hiç kimsenin canına zarar gelmeden bu yangın, tamamen söndürülmüş oldu inşallah." diye konuştu.

        Yangının geri dönüşüm tesisinde başladığı bilgisini aldığını kaydeden Demirtaş, "Araştırmalarımız devam ediyor. Şu an kesin bir şey söylemek için biraz erken diye düşünüyorum. İtfaiye, bir rapor hazırlar. Biz ona göre inşallah değerlendirmemizi yaparız tekrar." dedi.

        Demirtaş, bölgedeki 7 tesisin yangından zarar gördüğünü, bunların arasında boş dükkanlar da olduğunu dile getirerek, 4 tesisteki hasarın ciddi boyutta olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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