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        Bursa'da şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 20:10 Güncelleme: 23.07.2024 - 20:10
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        Bursa'da şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Orhangazi-Fındıklı yolunda, R.E.A. (17) yönetimindeki 16 BJM 377 plakalı motosiklet, yokuş aşağı inerken şarampole devrildikten sonra kayalıklara düştü.

        Kazada, sürücü ve beraberindeki K.K. (17) ağır yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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