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        Bursa'da iş yerinin kurşunlanması güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, cep telefonu tamir ve satışının yapıldığı iş yerini kurşunladıktan sonra kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 10:02 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:02
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        Bursa'da iş yerinin kurşunlanması güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, cep telefonu tamir ve satışının yapıldığı iş yerini kurşunladıktan sonra kaçtı.

        Çekirge Mahallesi Çekirge Caddesi'ndeki bir cep telefonu dükkanının önüne motosikletiyle gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, belindeki tabancayı çıkarıp iş yerinin camlarına ateş etti.

        Şüpheli daha sonra motosikletiyle olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, iş yerinin camlarına 4 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

        İşletme sahipleri ve görgü tanıklarının ifadelerini alan ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay anı ise yandaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin motosikletle gelmesi, iş yerine ateş etmesi, bu sırada düşen motosikletini kaldırması, tekrar iş yerine ateş etmesi ve motosikletiyle kaçması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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