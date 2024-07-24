Bursa'da iş yerinin kurşunlanması güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, cep telefonu tamir ve satışının yapıldığı iş yerini kurşunladıktan sonra kaçtı.

Çekirge Mahallesi Çekirge Caddesi'ndeki bir cep telefonu dükkanının önüne motosikletiyle gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, belindeki tabancayı çıkarıp iş yerinin camlarına ateş etti.

Şüpheli daha sonra motosikletiyle olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, iş yerinin camlarına 4 kurşunun isabet ettiğini belirledi.