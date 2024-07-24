AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, özgür ve tarafsız basının, güçlü bir demokrasinin göstergesi, demokratik hayatın da vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Erkler ayrımında yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak sayılan basının, halkın haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi, demokratik toplumların inşası ve gelişmesinde çok önemli görev ve sorumluğa sahip olduğunu vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti: