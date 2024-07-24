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        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:35 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:35
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        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı
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        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

        Gürkan, mesajında, özgür ve tarafsız basının, güçlü bir demokrasinin göstergesi, demokratik hayatın da vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

        Erkler ayrımında yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak sayılan basının, halkın haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi, demokratik toplumların inşası ve gelişmesinde çok önemli görev ve sorumluğa sahip olduğunu vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

        "Son yıllarda, dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte hayatımıza giren yeni medya mecraların, gazetecilik adına sunduğu imkanların da meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması büyük bir önem arz etmektedir. Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesi adına milletimizin hassasiyetlerini gözeterek, doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım tamdır. Bu vesileyle, halkın doğru bilgilendirilmesi adına gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan tüm gazetecilerin Basın Bayramı'nı kutluyorum. Görevi başında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Objektif habercilik adına doğru bilginin peşinde koşan tüm basın mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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