Gelinlik hayali kuran engelli kızın yüzünü temsili düğünle güldürdüler

SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan serebral palsi (beyin felci) hastası 22 yaşındaki Kader Balcıoğlu'nun gelinlik giyme ve düğün hayali, doğum gününde temsili düğünle gerçekleşti.

Balcıoğlu'un ailesi, engelli kızlarının gelinlik giyme hayalini gerçeğe dönüştürmek için organizasyon düzenledi. Fatih Mahallesi'ndeki kuaförde saç ve makyaj hazırlıkları yapıldıktan sonra evine getirilen Kader, davul zurna eşliğinde evden çıkış yaptı.

Tekerlekli sandalyesi gelin arabası gibi süslenen Kader'in ailesi ve yakınları düğün salonuna kadar davul zurna eşliğinde yürüdü.

Yıllardır bugünün hayalini kurduklarını belirten Balcıoğlu, "Biz hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da sürekli hayallerimizi kovalayacağız, ömrümüzün yettiği yere kadar. Kızımın mutluluğu benim için her şeye bedel." dedi.

Ömrü yettiğince kızının hayallerini gerçekleştirmeyi hedeflediğini aktaran Balcıoğlu, "Onun her gün gülüşlerini görmeye ihtiyacım var çünkü o her güldüğünde ben güçlü oluyorum. Maddi manevi gücümün yettiği yere kadar ben kızımın hayallerini gerçekleştirmek üzere devam edeceğim." diye konuştu.

"Kader duygularını ifade edebilen bir çocuk. Hani her şekilde kendini ifade edebiliyor. Hep gelin olmak istediğini söyledi. Ben de 22'nci yaş gününde ertelemek istemedim açıkçası. 22 yıl boyunca tedavi için koşturduk. Şimdi bundan sonra hayallerimizi gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Yani doğum gününe denk getirmek istedim. O gelin olmak istedi. Benim de bir hayalim var tabi ki kız annesiyim. Onu gelin görmek en büyük arzumdu, ikisini bir arada gerçekleştirdim."

Düğün salonu işletmecisi Bayram Bayram ise böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.