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        "62. Uluslararası Bursa Festivali"nde İBB Kent Orkestrası sahne aldı

        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında İBB Kent Orkestrası konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 01:29 Güncelleme: 25.07.2024 - 01:29
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        "62. Uluslararası Bursa Festivali"nde İBB Kent Orkestrası sahne aldı
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        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında İBB Kent Orkestrası konser verdi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde İBB Kent Orkestrası sahne aldı.

        Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen konseri şef Üstüner Büyükgönenç yönetti.

        İBB Kent Orkestrası, konserde 1970, 1980 ve 1990'lı yıllara ait şarkılardan oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

        Konsere gelenler de tempo tutarak şarkılara eşlik etti.

        Gecenin sonunda müzikseverleri selamlayan İBB Kent Orkestrası uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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