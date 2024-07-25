"62. Uluslararası Bursa Festivali"nde İBB Kent Orkestrası sahne aldı

Konsere gelenler de tempo tutarak şarkılara eşlik etti.

İBB Kent Orkestrası, konserde 1970, 1980 ve 1990'lı yıllara ait şarkılardan oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde İBB Kent Orkestrası sahne aldı.

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