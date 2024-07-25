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        Bursa Afyonkarahisarlılar Derneğince vatandaşlara aşure ikram edildi

        Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:13 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:16
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        Bursa Afyonkarahisarlılar Derneğince vatandaşlara aşure ikram edildi
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        Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

        Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, üyeler tarafından yaklaşık 400 vatandaşa aşure dağıtıldı.

        Dernek Başkanı Ali Albayrak, bu özel etkinlikle hemşerileriyle bir araya geldiklerini belirterek "Böylece dayanışma ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha vurguladık. Aşuremizin lezzeti ve sohbetlerimizle dolu anlarımız, topluluğumuzun bağlarını güçlendirdi. Destek veren tüm katılımcılara teşekkür ediyor, bu tür etkinliklerle birlikte olmanın mutluluğunu her zaman paylaşmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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