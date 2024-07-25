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        Bursa'da beraberlik yaşadığı kadını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü

        Bursa'da bir süre beraberlik yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdüğü, kadının arkadaşını da yaraladığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:34 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:34
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        Bursa'da beraberlik yaşadığı kadını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü
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        Bursa'da bir süre beraberlik yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdüğü, kadının arkadaşını da yaraladığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Güner A. (46), maktul Derya Pas'ın yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, taraf avukatları ve bazı derneklerin temsilcileri katıldı.

        Maktulün babası Erol Pas, kızına karşı eylemleri nedeniyle sanık hakkında birçok soruşturma ve dava bulunduğunu belirterek, "Acımı dindirecek hiçbir ceza yok ama en ağır cezanın verilmesini istiyorum." dedi.

        Sanık Güner A'nın kızını defalarca rahatsız ettiğini ve yaraladığını dile getiren anne Nurten Demirbağ da verilecek cezaya indirim hükümlerinin uygulanmamasını istedi.

        Güner A. ise cinayeti para meselesi yüzünden işlediği iddialarının doğru olmadığını ileri sürerek tahliyesini talep etti.

        Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Adliye önünde toplanan bazı kadın platformlarının üyeleri pankart açarak basın açıklaması yaptı ve davanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

        Bursa'da 8 Ağustos 2023'te bir süre beraberlik yaşadığı Derya Pas'ın (37) Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki evine giden Güner A, Pas ve onun arkadaşı Gökhan E'yi bıçaklamıştı. 6 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olay sonrası tutuklanan Güner A. hakkında Derya Pas'a karşı eyleminden dolayı "kadına karşı kasten öldürme" ve Gökhan E'yi bıçakladığı için de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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