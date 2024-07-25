Orhangazi'de patlıcan hasadı başladı

Orhangazi’de tarım sektörünün en önemli ürünlerinden olan patlıcan için hasat başladı.

Orhangazi’ye bağlı Gemiç Mahallesinde Samet Tüfekçioğlu’na ait yaklaşık 100 dönümlük patlıcan tarlasında gerçekleşen hasat şenliğine Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Acar, Ziraat Odası başkanı Dinçer Dimrit, Orhangazi İlçe Tarım Müdürü Mehmet Çınar ile Tarım müdürlüğü çalışanları ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, diğer bir çok tarım ürününde olduğu gibi patlıcan üretiminde de Bursa’nın önemli bir yer tuttuğunu belirterek, patlıcan ihracatının yaklaşık yüzde 55’inin Bursa’dan gerçekleştirildiğini ifade etti.