Bursa'daki komşu cinayeti davası sürüyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde husumetli olduğu komşusunu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Ş, maktul Mustafa Çikin'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Olaya ilişkin kamera kaydının izlenmesinin ardından söz verilen sanık, Çikin'e kazayla çarptığını ileri sürdü.

Sonrasında kaçan Çikin'i kovaladığını kabul eden sanık, "Öncesinde bana küfür etmişti. Ben bugüne kadar suç işlemedim. Kamera kaydını izlerken ben de utandım. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim." dedi.

Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - Olay Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde bir apartmanda geçen yıl eylül ayında, şoförlük yapan yönetici Hasan Ş'nin, karşı dairede yaşayan Mustafa Çikin'i kendi kapısının önüne ayakkabılarını koymaması konusunda uyarması üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgadan 2 gün sonra yolda Hasan Ş. kullandığı otomobili, bisikletle giden Çikin'in üzerine sürmüştü. Aracından inen Hasan Ş, Çikin'i bıçakladıktan sonra kaçmıştı.