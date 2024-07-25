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        Bursa'daki komşu cinayeti davası sürüyor

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde husumetli olduğu komşusunu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:44 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:44
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        Bursa'daki komşu cinayeti davası sürüyor
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde husumetli olduğu komşusunu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Ş, maktul Mustafa Çikin'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Olaya ilişkin kamera kaydının izlenmesinin ardından söz verilen sanık, Çikin'e kazayla çarptığını ileri sürdü.

        Sonrasında kaçan Çikin'i kovaladığını kabul eden sanık, "Öncesinde bana küfür etmişti. Ben bugüne kadar suç işlemedim. Kamera kaydını izlerken ben de utandım. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim." dedi.

        Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde bir apartmanda geçen yıl eylül ayında, şoförlük yapan yönetici Hasan Ş'nin, karşı dairede yaşayan Mustafa Çikin'i kendi kapısının önüne ayakkabılarını koymaması konusunda uyarması üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

        Kavgadan 2 gün sonra yolda Hasan Ş. kullandığı otomobili, bisikletle giden Çikin'in üzerine sürmüştü. Aracından inen Hasan Ş, Çikin'i bıçakladıktan sonra kaçmıştı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, vücuduna 30 bıçak darbesi alan Çikin'in öldüğünü belirlemişti.

        Polise teslim olan Hasan Ş. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Hasan Ş. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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