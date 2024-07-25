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        GÜNCELLEME - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 17:16 Güncelleme: 25.07.2024 - 17:16
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Gümeli Mahallesi Madra Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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