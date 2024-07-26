Bursa'da 8 gündür aranan yaşlı kadının cesedi dere yatağında bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadının cesedi dere yatağında bulundu.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadının cesedi dere yatağında bulundu.
Kumla Mahallesi Porsuk Deresi'nden gelen kötü kokudan şüphelenen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerince dere yatağında yapılan kontrollerde, bir kişinin cesedine ulaşıldı.
Savcılık incelemesinin ardından cesedin 72 yaşındaki Yüksel Akın'a ait olduğu belirlendi.
Akın'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yüksel'in 8 gündür kayıp olarak arandığı öğrenildi.
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