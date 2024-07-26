Mudanya'da gümrük kaçağı saat ele geçirildi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde gümrük kaçağı 110 saat ele geçirildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde gümrük kaçağı 110 saat ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 110 saat buldu.
Saatleri muhafaza altına alan ekipler, araçtaki şüpheli Ö.Y'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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