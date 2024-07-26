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        Bursa'da üç katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki üç katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 09:36 Güncelleme: 26.07.2024 - 09:36
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        Bursa'da üç katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki üç katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tayakadın Mahallesi Andak Caddesi'ndeki üç katlı binada dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis edipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Ekipler, yangını kontrol altına alarak, söndürdü.

        Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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