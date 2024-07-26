Bursa'da üç katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki üç katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki üç katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tayakadın Mahallesi Andak Caddesi'ndeki üç katlı binada dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis edipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekipler, yangını kontrol altına alarak, söndürdü.
Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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