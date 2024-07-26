Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması Bursa ve çevre illerde protesto edildi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına Bursa ve çevre illerde tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:28 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması Bursa ve çevre illerde protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına Bursa ve çevre illerde tepki gösterildi.

        Bursa'da cuma namazı sonrası Ulucami bahçesinde toplanan Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki açıklamasını protesto etti.

        Platform sözcüsü Furkan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırımın insanlık tarihine kara leke olarak kazındığını söyledi.

        ABD'nin de Netanyahu'yu davet edip böyle bir konuşma yapmasına imkan sağladığını belirten Arı şunları kaydetti:

        "Netanyahu'nun Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümleler ABD'li parlamenterler tarafından sık sık, çoğunlukla da ayakta alkışlanmıştır. ABD Parlamentosu, tıpkı Hitler Almanya'sının Reichstag'ı gibi, yüzyıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir utanç fotoğrafı vermiştir. ABD'nin demokrasi ve özgürlük maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür. Parlamentodaki alkışlar, hiç şüphe yok ki Batı'nın soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, Batılı değerlerin de cenaze törenidir."

        Gazze'deki soykırımın sorumlularını ağırladıkları gerekçesiyle ABD'de düzenlenen kongreyi kınayan Arı, Parlamento dışındaki eylemcilerin de destekçisi olduklarını vurguladı.

        - Eskişehir

        Eskişehir Milli İrade Platformu üyeleri de Reşadiye Camisi önünde İsrail Başbakanı Netenyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

        Grup adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Mehmet Şirin Aslan, Netanyahu'nun konuşmasının ABD Kongresi tarafından alkışlanmasının hafızalardan silinmeyecek utanç fotoğrafı olduğunu belirtti.

        Aslan, Parlamento içinde tek başına direnen Rashida Tlaib'e ve Parlamento dışındaki eylemcilere dayanışma mesajları ilettiklerini anlatarak, "Filistin ve Gazze yalnız değildir. Herkes sırtını dönse de Türkiye Filistin mücadelesine her koşul altında destek vermeyi sürdürecektir. Zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı sürdüreceğiz. Filistin ve Gazze’nin asil direnişini de bir kez daha hürmetle selamlıyoruz. Allah’ın yardımı yakındır, nice zayıf topluluklar güçlü topluluklara galip gelmiştir ve şüphesiz hakikat er ya da geç zafer kazanacaktır." ifadesini kullandı.

        - Bilecik

        Netanyahu'nun konuşmaları Bilecik'te de cuma namazı sonrası protesto edildi.

        Milli İrade Platformu Bilecik Şubesi adına İsa Yıldız, Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesindeki Orhangazi Camisi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD yönetimini ve Netanyahu'yu kınadı.

        Yıldız, "ABD Parlamentosu, tıpkı Hitler Almanya'sının Reichstag'ı gibi yüzyıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir utanç fotoğrafı vermiştir. ABD'nin demokrasi ve özgürlük maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Annesi ve ağabeyine kurşun yağdırdı!
        Annesi ve ağabeyine kurşun yağdırdı!
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Geçen yıl boğazlardan 83 bin 892 gemi geçti
        Geçen yıl boğazlardan 83 bin 892 gemi geçti
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Obama'dan Harris'e destek
        Obama'dan Harris'e destek
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tep...
        CHP Genel Başkanı Özel'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tep...
        Özgür Özel: Bir gün devlet milletin karşısına dizilirse, orada devlet değil...
        Özgür Özel: Bir gün devlet milletin karşısına dizilirse, orada devlet değil...
        Özgür Özel: Bir gün devlet milletin karşısına dizilirse, orada devlet değil...
        Özgür Özel: Bir gün devlet milletin karşısına dizilirse, orada devlet değil...
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bursa İl Başkanlığında konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bursa İl Başkanlığında konuştu:
        Bursa'da tarihi filmin mahallelerinde çekildiğini öğrenen vatandaşlar festi...
        Bursa'da tarihi filmin mahallelerinde çekildiğini öğrenen vatandaşlar festi...
        Türkiye'nin binek otomobil ihracatı yılın ilk yarısında 5,5 milyar doları a...
        Türkiye'nin binek otomobil ihracatı yılın ilk yarısında 5,5 milyar doları a...