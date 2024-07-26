Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki göstererek, "O alkışlayanlar, Netanyahu kadar büyük bir insanlık suçu işlemişlerdir. Bunu kimse unutmasın. Bir katliamcıya cesaret verme, katliama ortak olmaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:31 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki göstererek, "O alkışlayanlar, Netanyahu kadar büyük bir insanlık suçu işlemişlerdir. Bunu kimse unutmasın. Bir katliamcıya cesaret verme, katliama ortak olmaktır." dedi.

        Özel, Ulu Cami'de kıldığı cuma namazının ardından cami önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin'e destek olan, İsrail'i protesto edenlerin sesini duyurmak üzere bir iki kelam etmek istediğini belirtti.

        ABD Temsilciler Meclisi'nde büyük bir utanç yaşandığını dile getiren Özel, katliam suçlusu Netanyahu'nun, dakikalarca birileri tarafından alkışlandığını söyledi.

        Özel, o vicdansızlara "neyi alkışlıyorsunuz?" diye sorulması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yüzde 70-80'i kadın ve çocuk olan, 40 binden fazla kişi katledilmiş. Ambulansları, hastaneleri, revirleri, sığınmacı kamplarını vuruyorlar. 'Burada toplanın, insani yardım alacaksınız.' diyorlar. O toplanılan yeri vuruyorlar ve bunu yapan Netanyahu, Amerika'da alkışlanıyor. Protesto eden ve kahramanca orada duruşunu gösterenleri tebrik ediyorum. O alkışlayanlar, Netanyahu kadar büyük bir insanlık suçu işlemişlerdir. Bunu kimse unutmasın. Bir katliamcıya cesaret verme, katliama ortak olmaktır. Bunu kimse unutmasın. Biz, Filistin davasının arkasında olmaya devam ediyoruz. Ecevit'ten, Deniz Gezmiş'ten beri devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Sosyalist Enternasyonal'de başkan yardımcısıyım. Başkanımız Pedro Sanchez, İspanya Başbakanı; ülkesinde Filistin'i tanıdı. Bütün sol partilere, sosyal demokrat partilere bir kez daha Bursa Ulu Cami'nin avlusundan aynı çağrıyı yapıyoruz; bu mezalimi bitirin."

        Geçmişte Bosna Hersek'te de soykırım yaşanırken, Avrupa'nın, dünyanın sustuğunu anımsatan Özel, şunları kaydetti:

        "Şimdi Birleşmiş Milletler, 11 Temmuz'u soykırım günü ilan ediyor; 29-30 sene sonra 'soykırım' desen ne olur? Soykırıma mani olmadıktan sonra. Unutulmasın ki Aliye İzzet Begoviç'in şöyle bir sözü var, sürekli tekrar etmek gerekir; 'Unutulan katliamlar, tekrarlanır.' Unutmamak lazım yaşananları ve Filistin'e 30 yıl sonra 'Bugün Filistin'i anma günü' demek değil, bugün bu katliama 'dur' deme zamanıdır. Burada Filistin'i destekleyen ve İsrail'i protesto eden kardeşlerimize de destek verdik. Destek veriyoruz. Onların sesini duyuyoruz. Bütün Türkiye, siyasi parti ayrımı olmaksızın Filistin'in arkasındadır, İsrail'in yaptıklarının karşısındadır."

        - TÜİK hakkındaki suç duyurusu

        Bir gazetecinin CHP'nin "verileri gizlediği ve kararttığı ve kamu görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, savcılığın takipsizlik kararı verdiğini hatırlatması üzerine Özel, şöyle devam etti:

        "Her yere şikayet ettik, olmadı. En son savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hemen, jet hızıyla reddetmişler. O savcıya şunu sormak istiyorum, maaşını TÜİK'in yaptığı hesaplar üzerinden gidip de alışveriş yapsın bakalım. Bu maaş, ona yetiyor mu? O savcının aldığı maaş, bugün bu insanların aldığı maaşın da katbekat üstünde. Herkes geçim zorluğu yaşıyor. Takipsizlik kararı vereni gerçekten vicdansızlıkla suçlamak zorundayım. Yargı mensuplarına böyle bir şey demem ama TÜİK'in yaptığına takipsizlik veriyorsa senin de alacağın unvan, vicdansızlıktır."

        Özel, belediyelerin SGK borçlarına ilişkin soru üzerine de "Kamu görevlileri görevlerini yaparken bunu aksattılarsa bundan sorumlular. AK Parti, MHP, CHP olsun, SGK'ya parayı ödemeyen kişi, bunu zimmetine mi geçirmiş? O şehre mi harcamış? Ona bakmak lazım." dedi.

        "Erken seçim istemem ama millet isterse onu dile getiririm." diyen Özel, sokakta erken seçim talebinin her geçen gün arttığını gözlemlediğini de sözlerine ekledi.

        Bu arada Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

        Özel, daha sonra partisinin Osmangazi İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Annesi ve ağabeyine kurşun yağdırdı!
        Annesi ve ağabeyine kurşun yağdırdı!
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Geçen yıl boğazlardan 83 bin 892 gemi geçti
        Geçen yıl boğazlardan 83 bin 892 gemi geçti
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Obama'dan Harris'e destek
        Obama'dan Harris'e destek
        Salda Gölü'nde tehlike çanları çalıyor: "Değerini bilemedik"
        Salda Gölü'nde tehlike çanları çalıyor: "Değerini bilemedik"
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?

        Benzer Haberler

        Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması Bursa ve çevre illerde protesto...
        Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması Bursa ve çevre illerde protesto...
        Özgür Özel: Bir gün devlet milletin karşısına dizilirse, orada devlet değil...
        Özgür Özel: Bir gün devlet milletin karşısına dizilirse, orada devlet değil...
        Özgür Özel: Bir gün devlet milletin karşısına dizilirse, orada devlet değil...
        Özgür Özel: Bir gün devlet milletin karşısına dizilirse, orada devlet değil...
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bursa İl Başkanlığında konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bursa İl Başkanlığında konuştu:
        Bursa'da tarihi filmin mahallelerinde çekildiğini öğrenen vatandaşlar festi...
        Bursa'da tarihi filmin mahallelerinde çekildiğini öğrenen vatandaşlar festi...
        Türkiye'nin binek otomobil ihracatı yılın ilk yarısında 5,5 milyar doları a...
        Türkiye'nin binek otomobil ihracatı yılın ilk yarısında 5,5 milyar doları a...