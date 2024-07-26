Bursa'da düzenlenen operasyonda 41 yabancı uyruklu ile 4 zanlı yakalandı

Yabancı uyrukluları kalacak yer temin ederek iş yerinde çalıştırdıkları öne sürülen 6 şüpheliden H.B, Z.A, Z.J. ve A.K. gözaltına alındı.

İş yerine düzenlenen operasyonda yakalanan 41 yabancı uyrukludan 22'sinin ülkeye kimliksiz olarak kaçak yollardan girdikleri, 11'inin Bursa'da, 8'inin başka illerde kayıtlı geçici koruma belgesinin bulunduğu tespit edildi.

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