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        Bursa'da düzenlenen operasyonda 41 yabancı uyruklu ile 4 zanlı yakalandı

        Bursa'da polis ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 41 yabancı uyruklu ile 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 22:03 Güncelleme: 26.07.2024 - 22:03
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        Bursa'da düzenlenen operasyonda 41 yabancı uyruklu ile 4 zanlı yakalandı
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        Bursa'da polis ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 41 yabancı uyruklu ile 4 şüpheli yakalandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye giren yabancı uyrukluların kalacak yer temin edilerek Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'ndeki iş yerinde çalıştırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        İş yerine düzenlenen operasyonda yakalanan 41 yabancı uyrukludan 22'sinin ülkeye kimliksiz olarak kaçak yollardan girdikleri, 11'inin Bursa'da, 8'inin başka illerde kayıtlı geçici koruma belgesinin bulunduğu tespit edildi.

        Yakalanan 41 yabancı uyruklunun sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

        Yabancı uyrukluları kalacak yer temin ederek iş yerinde çalıştırdıkları öne sürülen 6 şüpheliden H.B, Z.A, Z.J. ve A.K. gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B. tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Aranan 2 şüphelinin yakalaması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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