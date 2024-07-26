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        CHP Genel Başkanı Özel, Bursa'da partisine yeni katılan üyelere rozet taktı:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Seçimler geçtiğinden beri yaptığımız çağrıyla partimize resmen kaydı gerçekleşen 70 bine yakın üye var. Rakam 100 bine yaklaşıyor, işlemleri sürenlerle birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi hızla büyüyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 22:19 Güncelleme: 26.07.2024 - 22:19
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        CHP Genel Başkanı Özel, Bursa'da partisine yeni katılan üyelere rozet taktı:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Seçimler geçtiğinden beri yaptığımız çağrıyla partimize resmen kaydı gerçekleşen 70 bine yakın üye var. Rakam 100 bine yaklaşıyor, işlemleri sürenlerle birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi hızla büyüyor." dedi.

        Özel, CHP Yıldırım İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım programında yaptığı konuşmada, Yıldırım'da siyaseten çok zorlandıklarını söyledi.

        Gelecek seçimler için daha çok çalışacaklarını belirten Özel, "Bursa'nın siyasette örgütün en çok zorlandığı, en çok emek verdiği, en fedakar üyelerinin bulunduğu ve 'Ne zaman Yıldırım'ı alacağız, Türkiye'de iktidarı da alacağız.' diye bellediğim bir ilçedir. Onun için buraya da geldim." diye konuştu.

        Özel, yerel seçimlerdeki çalışmalarından dolayı teşkilatına teşekkür ederek, şöyle konuştu:

        "(Yıldırım ilçesi) Bu sefer olmadı ama bir dahakine mutlaka olacak. Buna yürekten inanıyorum. Seçimler geçtiğinden beri yaptığımız çağrıyla partimize resmen kaydı gerçekleşen 70 bine yakın üye var. Rakam 100 bine yaklaşıyor, işlemleri sürenlerle birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi hızla büyüyor. Seçim akşamı kürsüden şunu söylemiştim: 'O yüzde 25'lik cam tavan artık kırıldı. Artık Cumhuriyet Halk Partisinin önündeki engeller kalktı, bundan sonra hızla büyümeye, hızla güçlenmeye devam edeceğiz.' demiştim. O gün de söyledim, Türkiye'nin dört bir yanında, 81 ilde, 973 ilçede söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir siyasi parti değildir."

        - "Sosyal devlete inanıyoruz, eşitliğe inanıyoruz"

        Bu ülkeye her alanda eşitliği getireceklerini dile getiren Özel, sosyal adalete inandıklarını söyledi.

        "Sosyal devlete inanıyoruz, eşitliğe inanıyoruz." diyen Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Biz ezenlerin değil ezilenlerin, sömürenlerin değil sömürülenlerin, zenginlerin değil yoksulların tarafındayız. Sizin tarafınızdayız, halkın tarafındayız. Halkın iktidarını kuracağız. Elbette servet düşmanı değiliz ama birileri 7 değil 77 değil, 7 bin 777 sülalesine yetecek varlıklara sahipken birilerinin çocuklarına, torunlarına yoksulluğu miras bırakmasını da kabul edemiyoruz. Onun için hep beraber önce seçimi kazanacağız. Sonra o sonuçlara göre iktidarı değiştireceğiz, sonra kurduğumuz iktidarla bu adaletsiz düzeni değiştireceğiz."

        Özel, konuşmasının ardından partisine yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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