62. Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceza, Hayko Cepkin ve Mercan Dede sahne aldı Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceza, Mercan Dede ve Hayko Cepkin aynı sahneyi paylaştı.

Anadolu Ajansı Giriş: 27.07.2024 - 00:32 Güncelleme: 27.07.2024 - 00:32 facebook

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