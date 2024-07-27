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        62. Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceza, Hayko Cepkin ve Mercan Dede sahne aldı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceza, Mercan Dede ve Hayko Cepkin aynı sahneyi paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 00:32 Güncelleme: 27.07.2024 - 00:32
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        62. Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceza, Hayko Cepkin ve Mercan Dede sahne aldı
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceza, Mercan Dede ve Hayko Cepkin aynı sahneyi paylaştı.

        Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen konsere yoğun ilgi gösteren müzikseverler, konser öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

        Gecede sahne alan sanatçılar, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarı seslendirdi.

        Konserde müzikseverler söylenen şarkılara eşlik ederek eğlendi.

        Gecenin sonunda müzikseverleri selamlayan Ceza, Mercan Dede ve Hayko Cepkin uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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