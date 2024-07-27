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        Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bursa'nın Keles ilçesindeki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 15:29 Güncelleme: 27.07.2024 - 15:29
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        Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Bursa'nın Keles ilçesindeki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Pınarcık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Helikopter, 8 araç ve 37 personel ile müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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