CHP Genel Başkanı Özel, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Kurulunda konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünen milyonların temsilcisiyiz. Onun kurduğu bu Cumhuriyet'in neferleriyiz. Onun düşürmediği bayrağı düşürmemek, dalgalandırmak için mücadele ederiz. Hem burada hem Balkanlarda bunun birer neferiyiz ve bunu kimsenin bambaşka hesaplarına alet etmeyiz." dedi.

Özel, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, vatanın değerini en iyi vatanını kaybedenlerin bildiğini söyledi.

Vatan kaybetmenin ne demek olduğunu en iyi Balkan göçmenlerinin bileceğini belirten Özel, Balkan Türklerinin geldiği yeri unutmadığını, özünü kaybetmediğini kaydetti. Özel, Balkanlarda yaşayan Türklerin sorunlarını son derece önemsediklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Konfederasyon başkanımızın Bulgaristan'daki ve Yunanistan'daki sorunlara ilişkin söylediği son derece önemli meseleleri partiler üstü bir şekilde ele almalıyız. Ben buradan AK Parti'nin çok değerli belediye başkanları var, İYİ Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli milletvekilleri var. Biz, bu hafta içinde ümit ediyorum Meclis'te bu konuda bir çalışma komisyonu kurulmasıyla ilgili girişimde bulunalım hep birlikte. AK Parti'yle de temas edelim. Çünkü bu meselede Türkiye'nin tek yürek, tek yumruk olması lazım. Siyasette kavga olur ama siyasette olur, akrabalar arasında dayanışma olur. O yüzden bu sorunların çözülmesi için üst düzeyde çalışmak gerekiyor. Yunanistan'da 1995'te 231 azınlık okulu faaliyet gösterirken, bugün 86 azınlık okulu var. Azınlık okullarının öğretmenleri, Türkiye'den mezunlarsa veto edilmeye başladılar. Yani kendi eğitim sistemlerinden, o tornadan geçmiş olsun istiyorlar. Buradan bir milli bilinç alıp da gidip oralara aşılamalarından endişe ediyorlar."

Batı Trakya'daki müftülere de değinen Özel, "Müftülük makamı, elbette önemli ama onların sadece din öğretimi, ibadet özgürlüğüyle ilgili görevleri yok. Onlar, oralarda seçilmiş kanaat önderleri, Lozan'da kazanılmış bir hakkın devamını sağlayan ve Türkiye'nin, hepimizin orada varlığını temsil eden çok önemli bir görev yapıyorlar." ifadesini kullandı. - "Biz, bir ümmetçilik üzerinden orayla bağ kuramayız" Özel, CHP olarak, Balkan coğrafyasına ilgide bir adım geride ve eksik kaldıklarını belirterek, yıl bitmeden Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Romanya'ya, Kosova'ya, Karadağ'a, Sancak'a mutlaka gitmek istediğini anlattı.

Balkanlar'daki soydaşlara karşı Türkiye'den bir patronaj ilişkisi kurmamak gerektiğini vurgulayan Özel, şunları kaydetti: "Eşitiz. Benim milletvekilimle Bulgaristan'dan bugün gelen tüm siyasi partilerden, kıymetli milletvekillerimiz var, eşitler. Eşitler arasında iş birliği olacak. Biz, buradan oraya karışamayız. Bizim orayla ilişkimiz, akrabalık ilişkisi. Bunu bir inanç ilişkisi üzerinden ki oradaki Türkler, inançlarını özgürce yaşasınlar, kendi seçtikleri müftüleri, hocaları olsun diye mücadele ediyoruz. Oradaki Türklere, Müslümanlara sahip çıkmakta hiçbir beis yok ama bizim orayla ilişkimiz, ümmet ilişkisi değil. O coğrafyaya, Arap coğrafyasının, orayı kötülemek için söylemiyorum ama oranın başka bir kültürü, yaşam biçimi, yaşam tarzı var, onu dayatmaya çalışmak ve bir ümmet üzerinden bağ kurmaya çalışmak, sağlıklı bir iş değil."

Özel, Balkanlar'daki Türklerin de Müslümanlar olduğunu, inandıkları gibi ibadetlerini yaptıklarını, diledikleri gibi yaşadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: "Biz, bir ümmetçilik üzerinden orayla bağ kuramayız. Oranın giyimine kuşamına, yediğine içtiğine karışamayız. Yok efendim lokantasına, lokantada ne yeneceğine, ne içeceğine, verdiği resepsiyonda kimin ne içki içeceğine, ne servis edileceğine... Balkanlar, özgürdür, boyunduruğa gelmez. Balkanlar'ın ne kadar özgürlüğe düşkün olduğunu merak eden varsa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına baksın. Biz, Selanikli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşam biçimini de benimsiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünen milyonların temsilcisiyiz. Onun kurduğu bu Cumhuriyet'in neferleriyiz. Onun düşürmediği bayrağı düşürmemek, dalgalandırmak için mücadele ederiz. Hem burada hem Balkanlarda bunun birer neferiyiz ve bunu kimsenin bambaşka hesaplarına alet etmeyiz. Hemşehrilerimizin, akrabalarımızın seçme, seçilme özgürlüğüne, yaşam biçimine müdahale edilmeme özgürlüğüne, yaşam biçimini, giyimini kuşamını, yemesini içmesini, üye olacağı, oy vereceği partiyi, derneği özgürce seçmesinin yanındayız, arkasındayız, teminatıyız."