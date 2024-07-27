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        CHP Genel Başkanı Özel, Bursa'nın Gemlik ilçesinde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hükümeti kentsel dönüşüm konusunda samimi, gayretli olmaya, bu işi parti işine dönüştürmemeye, partizanlık yapmamaya davet ediyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 18:26 Güncelleme: 27.07.2024 - 18:26
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        CHP Genel Başkanı Özel, Bursa'nın Gemlik ilçesinde konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hükümeti kentsel dönüşüm konusunda samimi, gayretli olmaya, bu işi parti işine dönüştürmemeye, partizanlık yapmamaya davet ediyorum." dedi.

        Özel, Gemlik Belediyesi binasının önünde gerçekleştirilen halk buluşmasında, Gemlik'te ilk ve en önemli gündemlerinin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi.

        Depremin sürekli kendisini hatırlattığını belirten Özel, kentsel dönüşümün bir belediye başkanının belediyenin kıt imkanlarıyla başaracağı bir iş olmadığını kaydetti.

        Özel, kentsel dönüşümde merkezi yönetimin kanuni düzenlemeler yaparak, uzun vadeli faizsiz ya da çok düşük faizli kredilerle ve kamu destekleriyle kolaylaştırıcı bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

        Yurt dışından buldukları kaynakların onaylanmadığını öne süren Özel, "Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; başta kentsel dönüşüm olmak üzere, belediyelerimizin yurt dışından, Dünya Bankasından, çok uluslu yapılardan bulduğu ya da kendi gayretleriyle finans şirketlerinden, bankalardan bulduğu kredileri onaylamamazlık yapmayın. 'Hizmet yaptırmayacağız' derken depremin karşısında bu milleti çaresiz bırakmaya bile yeltenecek bir kalpsizlik yapmayın. Bu işleri bırakın. Partizanlık yapmayın. Milletin karşısında değil, yanında yer alın." ifadesini kullandı.

        Özel, kentsel dönüşüme destek kanunlarının, dönüşüm için uygun faizli kredilerin çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümeti kentsel dönüşüm konusunda samimi, gayretli olmaya, bu işi parti işine dönüştürmemeye, partizanlık yapmamaya davet ediyorum. Apartman çökünce, Azrail gelince AKP'li, CHP'li ayırıyor mu? O zaman sen de ayırmayacaksın. Deprem olduğunda Azrail, AFAD, partisini ayırmaz. Küçücük bebeklerin, yaşlıların, hastaların partisi olmaz." diye konuştu.

        - "Ne yapmak istediğini bilen dinamik kadrolar var"

        CHP'nin uzun süredir siyaset kalesinin başarı kapısını açamadığını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

        "Çok çabalar sarf ettik, çok mücadeleler verildi ama yüzde 25'lik cam tavan bir türlü kırılamıyordu. Geçtiğimiz kasım ayındaki Cumhuriyet Halk Partisi Değişim Kurultayı'ndan sonra partiye bir dinamizm geldi. Yaş ortalaması 43 olan çok genç bir Parti Meclisi oluştu. Elbette 60'lı yaşlarında tecrübeli büyüklerimiz de var; 23-26 yaşında gencecik evlatlarımız da, ağırlığı 30-40'lı yaşlarında iyi yetişmiş, iyi eğitim almış, dünyayı bilen, yabancı dil bilen ve ne yapmak istediğini bilen dinamik kadrolar var."

        Özel, Sosyal Güvenlik Kurumu borçları konusuna da değirerek, "Bu rakamların içinde AK Parti'den aldığımız bütün belediyelerin ödemediği SGK primleri var. Devlet eliyle yalan atıyorlar. Hem SGK'da hem vergide." dedi.

        Yapılanın mali darbe olduğunu öne süren Özel, şöyle devam etti:

        "Kendi dönemimizle ilgili hiç borç bırakmıyoruz. Getireceksin Meclis'e kanunu. Oturacağız, konuşacağız. Geçmiş dönemden o yediğiniz, içtiğiniz, biriktirdiğiniz ve devlete ödemediğiniz o paraları bize ödetemezsiniz. Onların faizlerini kaldıracaksın, anaparasını böldüreceksin. Herkese eşit davranacaksın. Onun üzerinden bu işleri yapacağız. 'Haciz koyarım.' Koy. Vatandaş da hizmete kimin engel olduğunu görür. Hesap yapıyormuş, akla bak. 'Belediyenin bütün arabalarını bağlayın. Çöpleri toplayamasınlar. Patlayan kanalizasyona gidemesinler.' diyor. 'Ortalığı çöp götürüyor.' deyip siyaset yapacakmış. Bak Tayyip Erdoğan, hiç bu işlere kalkışma. Gerekirse başta genel başkan, bütün milletvekilleri 1 milyon 600 bin CHP'li ellerimizle o çöpü toplarız. Yine sana kendimizi muhtaç etmeyiz."

        Özel daha sonra beraberindekilerle Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'i makamında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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